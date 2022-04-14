CAI

CAI adalah infrastruktur AI terkemuka di Web3, yang memungkinkan puluhan juta agen otonom untuk mentransformasi tata kelola/governance, hiburan, dan perdagangan. Dengan menggabungkan LLM (Learning Learning Model) canggih yang disempurnakan, kecerdasan multi-modal, dan ekonomi berbasis token, CAI mendukung ekosistem berbasis agen di berbagai platform. Saat ini, CAI mendukung lebih dari 10 juta agen AI yang melayani lebih dari 100 juta pengguna, dan terus meningkat.

NamaCAI

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarCAI adalah infrastruktur AI terkemuka di Web3, yang memungkinkan puluhan juta agen otonom untuk mentransformasi tata kelola/governance, hiburan, dan perdagangan. Dengan menggabungkan LLM (Learning Learning Model) canggih yang disempurnakan, kecerdasan multi-modal, dan ekonomi berbasis token, CAI mendukung ekosistem berbasis agen di berbagai platform. Saat ini, CAI mendukung lebih dari 10 juta agen AI yang melayani lebih dari 100 juta pengguna, dan terus meningkat.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.