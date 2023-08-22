CARR

The CARR Token is on the Polygon Blockchain and powers the Carnomaly Ecosystem, Carnomaly, CarrChain and CarrDefi. Earn rewards for updated vehicle mileage and maintenance history. The CARR utility token "Where crypto meets the road".

NamaCARR

PeringkatNo.1791

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran1,750,000,000

Suplai Maks.1,750,000,000

Total Suplai1,750,000,000

Tingkat Peredaran1%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.00729951538592808,2024-04-02

Harga Terendah0.000106941883725881,2023-08-22

Blockchain PublikMATIC

Sektor

Media Sosial

