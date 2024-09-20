CATI

Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

PeringkatNo.694

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.16%

Suplai Peredaran390,863,957

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.3908%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.29322,2024-09-20

Harga Terendah0.03656611557737947,2025-10-10

Blockchain PublikTONCOIN

Sektor

Media Sosial

