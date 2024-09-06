CA

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

NamaCA

PeringkatNo.1601

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4.73%

Suplai Peredaran9,671,260

Suplai Maks.270,000,000

Total Suplai270,000,000

Tingkat Peredaran0.0358%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.7091320800046876,2024-11-01

Harga Terendah0.1615430304068605,2024-09-06

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

CA/USDT
Coupon Assets
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (CA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Loading...