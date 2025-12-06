CC

Canton Network adalah satu-satunya blockchain publik tanpa izin yang dirancang khusus untuk keuangan institusional – yang secara unik menggabungkan privasi, kepatuhan, dan skalabilitas. Dikelola oleh Canton Foundation dengan partisipasi dari lembaga keuangan global terkemuka, Canton memungkinkan sinkronisasi dan penyelesaian transaksi secara real-time dan aman di berbagai kelas aset pada infrastruktur bersama yang interoperabel. Jaringan ini didukung oleh token aslinya, Canton Coin, dan mendukung tata kelola/governance terdesentralisasi serta pengembangan aplikasi kolaboratif. Jaringan ini merupakan penghubung yang terbukti antara potensi blockchain dan kekuatan keuangan global, yang menjadikan aliran keuangan berjalan sebagaimana mestinya.

NamaCC

PeringkatNo.25

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0016%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.05%

Suplai Peredaran37,139,772,024.567825

Suplai Maks.

Total Suplai37,140,045,690.129974

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.1756879949508504,2026-01-01

Harga Terendah0.05895180762412991,2025-12-06

Blockchain PublikCANTON

PengantarCanton Network adalah satu-satunya blockchain publik tanpa izin yang dirancang khusus untuk keuangan institusional – yang secara unik menggabungkan privasi, kepatuhan, dan skalabilitas. Dikelola oleh Canton Foundation dengan partisipasi dari lembaga keuangan global terkemuka, Canton memungkinkan sinkronisasi dan penyelesaian transaksi secara real-time dan aman di berbagai kelas aset pada infrastruktur bersama yang interoperabel. Jaringan ini didukung oleh token aslinya, Canton Coin, dan mendukung tata kelola/governance terdesentralisasi serta pengembangan aplikasi kolaboratif. Jaringan ini merupakan penghubung yang terbukti antara potensi blockchain dan kekuatan keuangan global, yang menjadikan aliran keuangan berjalan sebagaimana mestinya.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
CC/USDT
Canton Network
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (CC)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
CC/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (CC)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...