Celer Network adalah platform penskalaan layer-2 terkemuka yang memungkinkan transaksi off-chain yang cepat, mudah, dan aman untuk tidak hanya transaksi pembayaran, tetapi juga kontrak cerdas off-chain yang digeneralisasi. Proyek ini memungkinkan setiap orang untuk dengan cepat membangun, mengoperasikan, dan menggunakan aplikasi terdesentralisasi yang sangat skalabel melalui inovasi dalam teknik penskalaan off-chain dan ekonomi kripto yang selaras dengan insentif.

NamaCELR

PeringkatNo.576

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.04%

Suplai Peredaran7,803,424,106.9912

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.7803%

Tanggal Penerbitan2019-03-19 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.0067 USDT

All-Time High0.19869033851597,2021-09-26

Harga Terendah0.00101410762651,2020-03-16

Blockchain PublikETH

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
