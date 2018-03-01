CENNZ

Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

NamaCENNZ

PeringkatNo.1813

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran1,200,000,000

Suplai Maks.0

Total Suplai1,200,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2018-03-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.12 USDT

All-Time High0.541558027267456,2018-04-25

Harga Terendah0.001289077486695642,2025-08-10

Blockchain PublikCENNZ

Media Sosial

Centrality
