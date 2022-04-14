CGN

Cygnus adalah lapisan imbal hasil nyata modular dan Lapisan Aplikasi Instagram Web3 pertama, yang dirancang untuk menggabungkan aset on-chain dan off-chain guna mendukung ekonomi kreator. Jaringan ini memanfaatkan Sistem Validasi Likuiditas Omnichain Cygnus (LVS) untuk menyediakan infrastruktur validasi likuiditas dan staking yang skalabel, aman, dan efisien di seluruh ekosistem EVM dan non-EVM. Kerangka kerja ini memfasilitasi imbal hasil staking yang berkelanjutan, biaya LVS, dan insentif ekosistem bagi para peserta.

NamaCGN

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai10.000.000.000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

PengantarCygnus adalah lapisan imbal hasil nyata modular dan Lapisan Aplikasi Instagram Web3 pertama, yang dirancang untuk menggabungkan aset on-chain dan off-chain guna mendukung ekonomi kreator. Jaringan ini memanfaatkan Sistem Validasi Likuiditas Omnichain Cygnus (LVS) untuk menyediakan infrastruktur validasi likuiditas dan staking yang skalabel, aman, dan efisien di seluruh ekosistem EVM dan non-EVM. Kerangka kerja ini memfasilitasi imbal hasil staking yang berkelanjutan, biaya LVS, dan insentif ekosistem bagi para peserta.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.