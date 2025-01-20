CHIRP

Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain.

NamaCHIRP

PeringkatNo.1942

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.14%

Suplai Peredaran81,157,731

Suplai Maks.300,000,000

Total Suplai79,781,464

Tingkat Peredaran0.2705%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2987247302799139,2025-01-20

Harga Terendah0.01177696666118289,2026-01-01

Blockchain PublikSUI

Sektor

Media Sosial

