CHRP

Chirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

NamaCHRP

PeringkatNo.2920

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran413,029,583

Suplai Maks.989,982,098

Total Suplai989,982,098

Tingkat Peredaran0.4172%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.037145648781512185,2024-03-23

Harga Terendah0.000354074036525369,2026-01-08

Blockchain PublikBSC

PengantarChirpley is a cutting-edge influencer marketing platform for small influencers. The platform has been developed with the aim to create a decentralized organization that operates fully in the interest of its end users: the small influencer and the marketer.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

CHRP/USDT
Chirpley
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (CHRP)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
