CKB

"Jaringan Nervos adalah ekosistem blockchain publik open source dan kumpulan protokol yang memecahkan tantangan terbesar yang dihadapi blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum saat ini. Nervos CKB (Basis Pengetahuan Umum) adalah lapisan 1, bukti kerja protokol blockchain publik dari Jaringan Nervos. Ini memungkinkan aset kripto apa pun untuk disimpan dengan keamanan, kekekalan, dan sifat tanpa izin dari Bitcoin sambil mengaktifkan kontrak pintar, penskalaan lapisan 2, dan menangkap total nilai jaringan melalui desain ekonomi kripto ""penyimpanan nilai"" dan token asli, CKByte ."

NamaCKB

PeringkatNo.234

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran47,994,783,960.40969

Suplai Maks.∞

Total Suplai48,744,072,341.94475

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2019-11-14 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.01 USDT

All-Time High0.04412336,2021-03-31

Harga Terendah0.001796930830613934,2025-10-10

Blockchain PublikNONE

Pengantar"Jaringan Nervos adalah ekosistem blockchain publik open source dan kumpulan protokol yang memecahkan tantangan terbesar yang dihadapi blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum saat ini. Nervos CKB (Basis Pengetahuan Umum) adalah lapisan 1, bukti kerja protokol blockchain publik dari Jaringan Nervos. Ini memungkinkan aset kripto apa pun untuk disimpan dengan keamanan, kekekalan, dan sifat tanpa izin dari Bitcoin sambil mengaktifkan kontrak pintar, penskalaan lapisan 2, dan menangkap total nilai jaringan melalui desain ekonomi kripto ""penyimpanan nilai"" dan token asli, CKByte ."

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.