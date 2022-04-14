CKUSDT

Didukung 1:1 oleh token USDT yang sesuai dengan standar ERC-20 di mainnet Ethereum, Chain-Key USDT dibangun di atas Internet Computer dan diamankan oleh kriptografi canggih yang memungkinkan interaksi langsung dengan jaringan Ethereum. Sama seperti token chain-key lainnya seperti ckBTC dan ckETH (dan token ckERC20 lainnya), ckUSDT tidak bergantung pada jembatan, wrapping-contracts, atau kustodian yang dapat gagal atau dieksploitasi. Token ini memberikan manfaat kepada pengguna berupa transaksi cepat dan berbiaya rendah, integrasi aplikasi yang lancar, dan kendali penuh atas dana mereka, tanpa menyerahkannya kepada pihak ketiga.

NamaCKUSDT

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikCKUSDT

Sektor

Media Sosial

