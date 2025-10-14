CLO

Yei Finance (Clovis) adalah lapisan abstraksi likuiditas yang menyatukan kembali modal terfragmentasi dengan DEX lintas-rantai siap pakai, pasar uang, dan jembatan dengan likuiditas global sesuai permintaan untuk jaringan dan aset apa pun. Arsitektur yang baru dikembangkan ini memberikan imbal hasil yang lebih tinggi (pinjaman + biaya swap + jembatan) bagi penyedia likuiditas dan likuiditas jembatan yang hampir instan bagi pengguna lintas jaringan.

NamaCLO

PeringkatNo.360

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)9.34%

Suplai Peredaran129,100,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,999,998.3

Tingkat Peredaran0.1291%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.8181801424739548,2025-10-15

Harga Terendah0.1461711757322115,2025-10-14

Blockchain PublikBSC

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

CLO/USDT
Yei Finance
Loading...