CLV

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

NamaCLV

PeringkatNo.1206

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.12%

Suplai Peredaran1,224,140,929

Suplai Maks.∞

Total Suplai2,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2021-07-16 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.16773807,2021-08-31

Harga Terendah0.004112355835682571,2025-12-23

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.