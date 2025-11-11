CMC20

CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) adalah token indeks likuid yang didukung oleh Reserve dan melacak Indeks CoinMarketCap 20. Indeks CMC20 adalah tolok ukur yang dirancang untuk mengukur kinerja 20 proyek mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, sebagaimana diperingkat oleh CoinMarketCap. Indeks ini tidak termasuk stablecoin (misalnya USDT), token yang dipatok dengan aset kripto lain (misalnya WBTC atau stETH), dan aset dengan daya investasi terbatas (misalnya potensi risiko litigasi, atau likuiditas sirkulasi terbatas). Indeks ini mewakili pasar mata uang kripto yang lebih luas sekaligus memberikan wawasan tentang kinerja beragam aset digital.

NamaCMC20

PeringkatNo.8878

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)6,922.05%

Suplai Peredaran34,172.6652181

Suplai Maks.∞

Total Suplai34,172.6652181

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High210.53539965828614,2025-11-11

Harga Terendah170.55229919953078,2025-11-21

Blockchain PublikBSC

