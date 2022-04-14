COMMON

Common adalah lapisan koordinasi untuk komunitas, kontributor, dan agen AI. Ini adalah produk dan protokol lengkap untuk meluncurkan token, mengelola DAO, atau berkoordinasi dengan agen.

NamaCOMMON

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran2,336,466,752

Suplai Maks.12,418,259,242

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1881%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

PengantarCommon adalah lapisan koordinasi untuk komunitas, kontributor, dan agen AI. Ini adalah produk dan protokol lengkap untuk meluncurkan token, mengelola DAO, atau berkoordinasi dengan agen.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.