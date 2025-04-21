CORAL

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

NamaCORAL

PeringkatNo.1305

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran8,553,556,561

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai9,999,990,867

Tingkat Peredaran0.8553%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.003473618541638876,2025-05-13

Harga Terendah0.000135919811200229,2025-04-21

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

