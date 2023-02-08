CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

NamaCORE

PeringkatNo.238

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.74%

Suplai Peredaran1,021,915,772.5219105

Suplai Maks.2,100,000,000

Total Suplai2,093,769,839.0352812

Tingkat Peredaran0.4866%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High6.468239711847785,2023-02-08

Harga Terendah0.08911234398161834,2025-12-01

Blockchain PublikCORE

PengantarCore is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.