CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

NamaCPH

PeringkatNo.1872

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran382,951,230

Suplai Maks.8,428,000,000

Total Suplai6,828,000,000

Tingkat Peredaran0.0454%

Tanggal Penerbitan2020-09-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.25 USDT

All-Time High0.19854994089735145,2021-11-29

Harga Terendah0.002529181439634382,2024-10-02

Blockchain PublikCPH2

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
CPH/USDT
Cypherium
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (CPH)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
