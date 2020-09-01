CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

NamaCPH

PeringkatNo.1872

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran382,951,230

Suplai Maks.8,428,000,000

Total Suplai6,828,000,000

Tingkat Peredaran0.0454%

Tanggal Penerbitan2020-09-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.25 USDT

All-Time High0.19854994089735145,2021-11-29

Harga Terendah0.002529181439634382,2024-10-02

Blockchain PublikCPH2

