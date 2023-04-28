CROWN2

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

NamaCROWN2

PeringkatNo.1388

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran218,882,203

Suplai Maks.250,000,000

Total Suplai250,000,000

Tingkat Peredaran0.8755%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High318.4607776304445,2023-05-05

Harga Terendah0.0100394548203388,2023-04-28

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

CROWN2/USDT
Crown by Third Time
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (CROWN2)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
