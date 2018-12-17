CRO

Crypto.com didirikan pada tahun 2016 dengan tujuan mempercepat transisi dunia ke cryptocurrency. Produk utama meliputi: Aplikasi Dompet & Kartu Crypto.com, tempat untuk membeli, menjual, dan membayar dengan kripto, Kartu Visa MCO, kartu logam tanpa biaya tahunan, dan Rantai Crypto.com, yang kabarnya memungkinkan pengguna untuk bayar dan dibayar di crypto, di mana saja, gratis. Crypto.com berkantor pusat di Hong Kong dengan ukuran tim 120+. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.crypto.com

NamaCRO

PeringkatNo.28

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0012%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.07%

Suplai Peredaran38,599,675,359.06852

Suplai Maks.100,000,000,000

Total Suplai98,299,675,979.66019

Tingkat Peredaran0.3859%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.9698063798210235,2021-11-24

Harga Terendah0.0114866815226,2018-12-17

Blockchain PublikETH

PengantarCrypto.com didirikan pada tahun 2016 dengan tujuan mempercepat transisi dunia ke cryptocurrency. Produk utama meliputi: Aplikasi Dompet & Kartu Crypto.com, tempat untuk membeli, menjual, dan membayar dengan kripto, Kartu Visa MCO, kartu logam tanpa biaya tahunan, dan Rantai Crypto.com, yang kabarnya memungkinkan pengguna untuk bayar dan dibayar di crypto, di mana saja, gratis. Crypto.com berkantor pusat di Hong Kong dengan ukuran tim 120+. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi: www.crypto.com

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.