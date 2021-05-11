CSPR

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

NamaCSPR

PeringkatNo.360

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.03%

Suplai Peredaran13,747,006,877

Suplai Maks.0

Total Suplai14,232,645,690

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2021-05-11 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.36330943,2021-05-12

Harga Terendah0.004149471319332292,2025-12-31

Blockchain PublikCSPR

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
CASPER
