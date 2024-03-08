CSWAP

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

NamaCSWAP

PeringkatNo.1297

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran924,289,610

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai986,613,651

Tingkat Peredaran0.9242%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.22804046064045336,2024-04-03

Harga Terendah0.001302420935978168,2024-03-08

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

