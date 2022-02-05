CTP

CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran1,630,612,955

Suplai Maks.9,000,000,000

Total Suplai9,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1811%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.9929921324944937,2022-02-05

Harga Terendah0.000632357997106018,2022-04-15

Blockchain PublikBSC

