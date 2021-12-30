CWEB

Coinweb mengatasi masalah mendasar dengan teknologi blockchain saat ini. Coinweb bertujuan untuk menjadi platform blockchain tujuan umum pertama yang memberikan interoperabilitas sejati untuk penggunaan dunia nyata. Untuk mencapai hal ini, kami secara aktif melakukan pendekatan kerjasama dengan bisnis tradisional. Blok bangunan inti di dasar pendekatan unik Coinweb adalah arsitektur InChain. Ini adalah arsitektur InChain yang memungkinkan Coinweb dApps untuk memberikan solusi baru kami yang radikal untuk masalah mendasar. Arsitektur InChain memungkinkan untuk mengambil keuntungan maksimal dari interoperabilitas blockchain dengan lebih sedikit pengorbanan. Arsitektur InChain membuktikan status blockchain dengan cara yang berbeda. Ini memiliki implikasi besar untuk platform Coinweb dan dApps. Dengan pendekatan baru ini, dimungkinkan untuk mempertahankan properti dari rantai yang mendasarinya dan secara dramatis meningkatkan efisiensi dan kegunaan dApps.

NamaCWEB

PeringkatNo.1327

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,00%

Suplai Peredaran2 414 134 797,9517508

Suplai Maks.0

Total Suplai7 600 335 330,73341

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2291046336121001,2021-12-30

Harga Terendah0.002072767176519821,2025-12-31

Blockchain PublikETH

PengantarCoinweb mengatasi masalah mendasar dengan teknologi blockchain saat ini. Coinweb bertujuan untuk menjadi platform blockchain tujuan umum pertama yang memberikan interoperabilitas sejati untuk penggunaan dunia nyata. Untuk mencapai hal ini, kami secara aktif melakukan pendekatan kerjasama dengan bisnis tradisional. Blok bangunan inti di dasar pendekatan unik Coinweb adalah arsitektur InChain. Ini adalah arsitektur InChain yang memungkinkan Coinweb dApps untuk memberikan solusi baru kami yang radikal untuk masalah mendasar. Arsitektur InChain memungkinkan untuk mengambil keuntungan maksimal dari interoperabilitas blockchain dengan lebih sedikit pengorbanan. Arsitektur InChain membuktikan status blockchain dengan cara yang berbeda. Ini memiliki implikasi besar untuk platform Coinweb dan dApps. Dengan pendekatan baru ini, dimungkinkan untuk mempertahankan properti dari rantai yang mendasarinya dan secara dramatis meningkatkan efisiensi dan kegunaan dApps.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.