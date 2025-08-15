CYC

Cycle Network sedang membangun lapisan penyelesaian rantai universal dan jaringan likuiditas tanpa jembatan untuk seluruh ekosistem blockchain. Jaringan ini diinkubasi oleh YZi Labs dan diinvestasikan oleh Vertex Ventures (Investor Utama, SubFund Temasek Holdings).

NamaCYC

PeringkatNo.1837

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.60%

Suplai Peredaran153,700,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1537%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.1190066848445152,2025-08-15

Harga Terendah0.010105050688340925,2025-12-30

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

