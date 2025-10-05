CYPR

Protokol Cypher adalah protokol yang memungkinkan merek berinteraksi dengan pengguna dalam menawarkan hadiah pembelanjaan untuk Kartu Kripto Cypher secara global. Protokol ini akan menjadi masa depan penggunaan miles maskapai dan poin kartu kredit. Cypher adalah rekening bank on-chain global.

NamaCYPR

PeringkatNo.1478

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.94%

Suplai Peredaran94,833,863

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0948%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4680578929249782,2025-10-05

Harga Terendah0.028705042947441254,2025-11-04

Blockchain PublikBASE

