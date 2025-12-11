CYS

Cysic sedang membangun infrastruktur ComputeFi yang mengubah sumber daya komputasi menjadi aset on-chain yang dapat diverifikasi dan di tokenisasi. Dengan menyatukan akselerasi perangkat keras, sistem bukti ZK, dan pasar komputasi yang dapat diverifikasi dan di tokenisasi, Cysic mengubah kapasitas komputasi global menjadi sumber daya terbuka yang dapat dikontribusikan dan dikembangkan oleh siapa pun.

NamaCYS

PeringkatNo.345

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)11.22%

Suplai Peredaran160,800,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1608%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4508734363722836,2026-01-04

Harga Terendah0.1586397830800092,2025-12-11

Blockchain PublikBSC

PengantarCysic sedang membangun infrastruktur ComputeFi yang mengubah sumber daya komputasi menjadi aset on-chain yang dapat diverifikasi dan di tokenisasi. Dengan menyatukan akselerasi perangkat keras, sistem bukti ZK, dan pasar komputasi yang dapat diverifikasi dan di tokenisasi, Cysic mengubah kapasitas komputasi global menjadi sumber daya terbuka yang dapat dikontribusikan dan dikembangkan oleh siapa pun.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
CYS/USDC
Cysic
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (CYS)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
CYS/USDC
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (CYS)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...