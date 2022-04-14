DANTE

Dante Games adalah ekosistem game bertenaga AI yang mendefinisikan ulang masa depan GameFi. Lapisan AI canggih kami menghadirkan agen game cerdas, turnamen esports dinamis, dan integrasi blockchain yang mulus. Kami menggabungkan game berkualitas AAA dengan perangkat AI generasi mendatang yang memberdayakan pemain dan pengembang, menciptakan dunia yang terus berkembang dan saling terhubung di mana keterampilan, strategi, dan komunitas menghasilkan hadiah nyata. Inilah #GameFiReborn — sebuah gerakan yang memadukan AI dan game untuk melepaskan kesenangan, kompetisi, dan nilai berkelanjutan yang tak terhentikan.

NamaDANTE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikIMMUTABLE

PengantarDante Games adalah ekosistem game bertenaga AI yang mendefinisikan ulang masa depan GameFi. Lapisan AI canggih kami menghadirkan agen game cerdas, turnamen esports dinamis, dan integrasi blockchain yang mulus. Kami menggabungkan game berkualitas AAA dengan perangkat AI generasi mendatang yang memberdayakan pemain dan pengembang, menciptakan dunia yang terus berkembang dan saling terhubung di mana keterampilan, strategi, dan komunitas menghasilkan hadiah nyata. Inilah #GameFiReborn — sebuah gerakan yang memadukan AI dan game untuk melepaskan kesenangan, kompetisi, dan nilai berkelanjutan yang tak terhentikan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
DANTE/USDT
Dante Games
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (DANTE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
DANTE/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (DANTE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...