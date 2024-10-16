DBR

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

NamaDBR

PeringkatNo.566

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.41%

Suplai Peredaran1,924,684,519

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1924%

Tanggal Penerbitan2024-10-16 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.05499267372684524,2024-12-21

Harga Terendah0.013264730640477866,2025-06-13

Blockchain PublikSOL

