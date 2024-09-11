DCD

DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.

NamaDCD

PeringkatNo.2372

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran488,677,471

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai981,473,305.19

Tingkat Peredaran0.4886%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.110786733638958,2024-09-11

Harga Terendah0.000918239503972894,2026-01-04

Blockchain PublikDCD

Sektor

Media Sosial

