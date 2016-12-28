DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

NamaDCR

PeringkatNo.138

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)11.38%

Suplai Peredaran17,215,230.9860151

Suplai Maks.21,000,000

Total Suplai17,215,230.9860151

Tingkat Peredaran0.8197%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.9534 USDT

All-Time High250.01641845,2021-04-17

Harga Terendah0.3947960138320923,2016-12-28

Blockchain PublikDCR

Sektor

Media Sosial

