Degis adalah protokol perlindungan all-in-one pertama yang dibangun di atas Avalanche. Tujuan utamanya adalah untuk membangun platform perlindungan kripto universal dan membentuk ekosistem perlindungan terdesentralisasi. Dengan infrastruktur blockchain, Degis dapat menyelesaikan pembelian rumit dan klaim rumit di pasar tradisional dan berkinerja lebih baik melalui kontrak pintar.

NamaDEGO

PeringkatNo.1008

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)14,89%

Suplai Peredaran20 997 212,63267069

Suplai Maks.21 000 000

Total Suplai21 000 000

Tingkat Peredaran0.9998%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High33.82069595,2021-03-14

Harga Terendah0.16033376849860334,2025-10-10

Blockchain PublikETH

