DELABS

Delabs Games menata ulang cara kita bermain – menghadirkan IP Web2 yang terbukti ke dalam pengalaman inti menengah yang berani, yang dirancang khusus untuk perangkat seluler, terintegrasi dengan sosial, dan disempurnakan dengan blockchain.

NamaDELABS

PeringkatNo.1598

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran750,300,000

Suplai Maks.3,000,000,000

Total Suplai3,000,000,000

Tingkat Peredaran0.2501%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.02049703623689548,2025-07-28

Harga Terendah0.003748616031479871,2026-01-08

Blockchain PublikBSC

