DevvE is the layer 1 token on the DevvX blockchain. At ⅓billionth the energy of Bitcoin, 1/10millionth the cost of Ethereum and infinite TPS, DevvE serves as the intermediary and liquidity mechanism for assets on devv.exchange. Users contribute DevvE into a revolutionary liquidity system to earn rewards from market making, exchange fees and instant payments. Trades are routed via DevvE as the primary shared digital asset, removing fractured liquidity. DevvExchange is fully compliant and non-custodial with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement, Privacy, Fraud & Loss protections, making it the safest platform to store and trade digital assets.

NamaDEVVE

PeringkatNo.789

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.40%

Suplai Peredaran96,443,724.16323902

Suplai Maks.300,000,000

Total Suplai120,000,000

Tingkat Peredaran0.3214%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.138329606241538,2024-03-01

Harga Terendah0.1363905146686964,2024-09-13

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

