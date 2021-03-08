DEXE

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

NamaDEXE

PeringkatNo.140

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)5.11%

Suplai Peredaran83,733,681.65159214

Suplai Maks.0

Total Suplai96,504,599.33609451

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High33.54117435,2021-03-08

Harga Terendah0.439053333787728,2025-10-10

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

