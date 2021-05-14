DFYN

Dfyn adalah AMM DEX multichain yang saat ini berfungsi di jaringan Polygon. Node Dfyn pada berbagai rantai bertindak sebagai titik masuk dan keluar likuiditas ke dalam super mesh likuiditas lintas rantai yang sedang diaktifkan oleh Router Protocol.

NamaDFYN

PeringkatNo.2627

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.04%

Suplai Peredaran171,878,614.9681

Suplai Maks.250,000,000

Total Suplai198,284,457

Tingkat Peredaran0.6875%

Tanggal Penerbitan2021-05-14 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High8.35454802,2021-05-16

Harga Terendah0.001784033738119558,2026-01-09

Blockchain PublikETH

PengantarDfyn adalah AMM DEX multichain yang saat ini berfungsi di jaringan Polygon. Node Dfyn pada berbagai rantai bertindak sebagai titik masuk dan keluar likuiditas ke dalam super mesh likuiditas lintas rantai yang sedang diaktifkan oleh Router Protocol.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
DFYN/USDT
DFYN Token
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (DFYN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
DFYN/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (DFYN)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...