DFYN

Dfyn adalah AMM DEX multichain yang saat ini berfungsi di jaringan Polygon. Node Dfyn pada berbagai rantai bertindak sebagai titik masuk dan keluar likuiditas ke dalam super mesh likuiditas lintas rantai yang sedang diaktifkan oleh Router Protocol.

NamaDFYN

PeringkatNo.2627

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.04%

Suplai Peredaran171,878,614.9681

Suplai Maks.250,000,000

Total Suplai198,284,457

Tingkat Peredaran0.6875%

Tanggal Penerbitan2021-05-14 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High8.35454802,2021-05-16

Harga Terendah0.001784033738119558,2026-01-09

Blockchain PublikETH

