daGama adalah aplikasi penemuan terdesentralisasi yang memberikan penghargaan kepada pengguna karena membagikan rekomendasi autentik lokasi dunia nyata. Dibangun di persimpangan blockchain, AI, dan tata kelola/governance komunitas, platform ini menggabungkan data on-chain yang transparan, moderasi konten berbasis DAO, dan mesin rekomendasi yang dipersonalisasi untuk memberikan wawasan lokasi yang tepercaya. daGama sedang mengembangkan protokol Lokasi Dunia Nyata (RWL) pertama di Arbitrum, yang bertujuan untuk mendefinisikan ulang cara orang menjelajahi dan mengevaluasi ruang fisik. Proyek ini didukung oleh Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory, dengan dukungan strategis dari berbagai mitra termasuk Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network, dan 5ire.

NamaDGMA

PeringkatNo.1441

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)%0,53

Suplai Peredaran71.082.983,1190188

Suplai Maks.700.000.000

Total Suplai700.000.000

Tingkat Peredaran0.1015%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.16627707699070043,2025-10-15

Harga Terendah0.03296288630657138,2026-01-05

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

