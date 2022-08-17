DHN

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

NamaDHN

PeringkatNo.275

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.09%

Suplai Peredaran17,075,042

Suplai Maks.372,000,000

Total Suplai372,000,000

Tingkat Peredaran0.0459%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High55.73754618741059,2025-03-06

Harga Terendah0,2022-08-17

Blockchain PublikETH

