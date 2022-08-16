DICE

KLAYDICE bukan hanya proyek Game P2E. KLAYDICE adalah proyek yang menghubungkan berbagai dunia virtual seperti game, SNS, dan Metaverse dengan satu NFT.

NamaDICE

PeringkatNo.2168

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran460,423,489.76

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,999,999

Tingkat Peredaran0.4604%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.1508241261083681,2022-08-16

Harga Terendah0.000855092580160711,2025-12-18

Blockchain PublikKLAY

PengantarKLAYDICE bukan hanya proyek Game P2E. KLAYDICE adalah proyek yang menghubungkan berbagai dunia virtual seperti game, SNS, dan Metaverse dengan satu NFT.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.