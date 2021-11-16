DMTR

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

NamaDMTR

PeringkatNo.1216

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.04%

Suplai Peredaran486,503,181.51344335

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai971,071,679

Tingkat Peredaran0.4865%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High6.605485894378385,2021-11-16

Harga Terendah0.002640306614176698,2022-12-28

Blockchain PublikETH

