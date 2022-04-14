DN

Infrastruktur untuk kecerdasan terbuka, di mana siapa pun dapat membangun, memverifikasi, dan menghasilkan pendapatan dari AI.

NamaDN

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarInfrastruktur untuk kecerdasan terbuka, di mana siapa pun dapat membangun, memverifikasi, dan menghasilkan pendapatan dari AI.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.