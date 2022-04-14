DOBO

Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world's most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities.

NamaDOBO

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai2,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarDona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

DOBO/USDT
Donablock
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (DOBO)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
