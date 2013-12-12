DOGE

Dogecoin adalah mata uang kripto yang berfokus pada utilitas aktual sebagai mata uang. Kami menyediakan waktu blok yang cepat dan biaya yang sangat rendah yang membuat Dogecoin cocok untuk digunakan dalam transaksi mikro tetapi juga sebagai opsi pembayaran untuk toko online. Dogecoin telah diadopsi oleh pengecer online dan dapat digunakan dengan mudah sebagai sarana transfer uang konsumen ke konsumen juga.

NamaDOGE

PeringkatNo.9

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar0.0077%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,99%

Suplai Peredaran168.238.983.126,57907

Suplai Maks.

Total Suplai168.238.983.126,57907

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2013-12-12 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0,000559 USDT

All-Time High0.7375666,2021-05-08

Harga Terendah0.000085474399384111,2015-05-07

Blockchain PublikDOGE

PengantarDogecoin adalah mata uang kripto yang berfokus pada utilitas aktual sebagai mata uang. Kami menyediakan waktu blok yang cepat dan biaya yang sangat rendah yang membuat Dogecoin cocok untuk digunakan dalam transaksi mikro tetapi juga sebagai opsi pembayaran untuk toko online. Dogecoin telah diadopsi oleh pengecer online dan dapat digunakan dengan mudah sebagai sarana transfer uang konsumen ke konsumen juga.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
DOGE/USDC
DOGE
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (DOGE)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
DOGE/USDC
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (DOGE)
--
Jumlah 24 jam (USDC)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...