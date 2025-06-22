DOLO

Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.

NamaDOLO

PeringkatNo.765

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.76%

Suplai Peredaran441,621,967

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai998,851,995.6451048

Tingkat Peredaran0.4416%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.36803596089428636,2025-08-31

Harga Terendah0.029056452455781562,2025-06-22

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

Rekap 2025
DOLO/USDC
Dolomite
High 24 Jam
Low 24 Jam
Volume 24 Jam (DOLO)
Jumlah 24 jam (USDC)
DOLO/USDC
High 24 Jam
Low 24 Jam
Volume 24 Jam (DOLO)
Jumlah 24 jam (USDC)
