DPN

DPIN is revolutionizing access to high-performance computing (HPC) by creating a decentralized, cost-effective, and globally connected network that democratizes technology for millions. Leveraging blockchain, DPIN fosters a trusted ecosystem for AI and cloud gaming developers and users, aiming to lead as the architect of global GPU computing infrastructure while addressing rising HPC demands and driving innovation in decentralized technology.

NamaDPN

PeringkatNo.5265

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.210,000,000

Total Suplai26,231,479

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High9.937876660883697,2025-11-23

Harga Terendah2.454846989135873,2025-10-27

Blockchain PublikBSC

PengantarDPIN is revolutionizing access to high-performance computing (HPC) by creating a decentralized, cost-effective, and globally connected network that democratizes technology for millions. Leveraging blockchain, DPIN fosters a trusted ecosystem for AI and cloud gaming developers and users, aiming to lead as the architect of global GPU computing infrastructure while addressing rising HPC demands and driving innovation in decentralized technology.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.