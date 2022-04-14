DRAMA

DramaBits is the leading decentralized short-drama platform powered by AI, NFTs, and Watch-to-Earn — where every view, script, and story becomes an on-chain asset. Backed by BigBangDAO, it empowers creators and viewers to co-build the next-gen entertainment economy.

NamaDRAMA

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.30,000,000,000,000,000,000

Total Suplai30,000,000,000,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
