Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

PeringkatNo.2080

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.11%

Suplai Peredaran122,543,361.38042018

Suplai Maks.450,000,000

Total Suplai338,415,647.49448

Tingkat Peredaran0.2723%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.209790098274572,2024-11-17

Harga Terendah0.008031820145651297,2026-01-03

Blockchain PublikMATIC

