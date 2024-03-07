DYDX

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

NamaDYDX

PeringkatNo.182

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.96%

Suplai Peredaran819,714,762.7654371

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai958,342,962.317931

Tingkat Peredaran0.8197%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.52847355533478,2024-03-07

Harga Terendah0.06665020804323486,2025-10-10

Blockchain PublikNONE

Sektor

Media Sosial

