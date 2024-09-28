DYNA

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

NamaDYNA

PeringkatNo.2471

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,02%

Suplai Peredaran41 056 494,28369176

Suplai Maks.500 000 000

Total Suplai399 999 998

Tingkat Peredaran0.0821%

Tanggal Penerbitan2024-09-28 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0,5 USDT

All-Time High3.6457212324107515,2024-09-29

Harga Terendah0.009000221069472994,2025-12-08

Blockchain PublikBSC

PengantarDynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
